Яков Сергеевич
Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
- ФИО
- Яков Сергеевич
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 07-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 26.04.1864
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тамбовская
- Уезд прихода
- Борисоглебский
- Место прихода
- Никольское на Токае
- Статус персоны
- мещанин Борисоглебский
- Дата брака
- 26.04.1864
- Священнослужители
- священник Степан Архангельский
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 22
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Турбанов Никита Антонович, купеческий внук (с. Дерябкино, Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Балашова Мария Степановна, дочь мещанская (г. Борисоглебск, Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Василий Сергеевич, мещанин Борисоглебский
Свидетель жениха №2 - Яков Сергеевич, мещанин Борисоглебский
Свидетель невесты №1 - Болошов Исай Степанович, мещанин Борисоглебский
Свидетель невесты №2 - Феодор Петрович Филиппов
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- Индексация данных проведена Анастасия Мамашева
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