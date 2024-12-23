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Балашова Мария Степановна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Балашова Мария Степановна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
07-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.04.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
дочь мещанская
Нас. пункт приписки
г. Борисоглебск, Тамбовская губ.
Дата брака
26.04.1864
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Степан Архангельский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 22
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Турбанов Никита Антонович, купеческий внук (с. Дерябкино, Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Балашова Мария Степановна, дочь мещанская (г. Борисоглебск, Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Василий Сергеевич, мещанин Борисоглебский
Свидетель жениха №2 - Яков Сергеевич, мещанин Борисоглебский
Свидетель невесты №1 - Болошов Исай Степанович, мещанин Борисоглебский
Свидетель невесты №2 - Феодор Петрович Филиппов
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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