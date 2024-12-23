Елена Варфаломеевна
Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
- ФИО
- Елена Варфаломеевна
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 06-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 02.02.1864
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тамбовская
- Уезд прихода
- Борисоглебский
- Место прихода
- Никольское на Токае
- Нас. пункт приписки
- с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
- Дата брака
- 02.02.1864
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Петр Мудров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 22
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Федянин Трофим Борисович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Варфаломеевна (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сушков Семен Гаврилович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федянин Михаил Борисович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Зибров Петр Михайлович, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Чурин Михаил Феодорович, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасия Мамашева
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