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Чернышев Климент Иванович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Чернышев Климент Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
05-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.01.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
24.01.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 22
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Чернышев Иван Епифанович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зуева Марфа Феодоровна, крестьянка (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бахтин Карп Степанович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чернышев Климент Иванович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Васильев Илья Феодорович (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Васильев Феодот Андреевич (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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