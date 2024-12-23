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Привалов Ларион Фатеевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Привалов Ларион Фатеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
03-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.01.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
24.01.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 21
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Дунаев Антон Матфеевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Трифонова Мария Фотина, крестьянка государственная (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дунаев Кирилл Матфеевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сушков Фирс Алексеевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Привалов Евдоким Макеевич, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Привалов Ларион Фатеевич, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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