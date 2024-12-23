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Коновалов Иосив Никитич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Коновалов Иосив Никитич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
02-б
Роль персоны
Жених
Дата события
18.01.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
18.01.1864
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Степан Архангельский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 21
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Коновалов Иосив Никитич, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сушкова Евдокия Яковлевна, крестьянка государственная (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Спицын Родион Сергеевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сушков Поликарп Никитич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сушков Иларион Леонтьевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сушков Гавриил Панкратович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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