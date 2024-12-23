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Белоозерцев Онисим Антонович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Белоозерцев Онисим Антонович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
01-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.01.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
10.01.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 21
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Лапыгин Феодор Климентович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Семеновна, солдатская дочь (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Лапыгин Василий Исаевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сушков Михаил Алексеевич, Унтер-офицер (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Белоозерцев Онисим Антонович, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Леденев Евдоким Васильев, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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