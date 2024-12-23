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Спиридонова Степанида Алексеевна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Спиридонова Степанида Алексеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
98-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.11.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
22.11.1864
Священнослужители
священник Никифор Яковлев, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Спиридонова Степанида Алексеевна
Отец - Спиридонов Алексей Дмитриевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Спиридонова Ксения Феодоровна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Евфимия – дочь Спиридонова Евсея Дмитриевича, Дочь-девица (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Лапыгин Феодор Климентов, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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