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Саликова Евдокия Васильевна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Саликова Евдокия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
93-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.11.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
18.11.1864
Священнослужители
священник Петр Мудров, дьякон Антон Филиппов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Саликов Григорий Емельянович
Отец - Саликов Емельян Феодотович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Саликова Евдокия Васильевна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Зимвнев Василий Андреевич, 0 ( сельцо, Мовсковская губ.)
Воспр. - Саликова Евросинья Феодотовна, крестьянская девица (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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