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Саликов Ион К.

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Саликов Ион К.
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
86-р
Роль персоны
Отец
Дата события
0—.11.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
0—.11.1864
Священнослужители
священник Петр Мудров, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Саликова Анастасия Ионовна
Отец - Саликов Ион К., крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Саликова Татьяна Прокопьевна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Жуков Ефим Тимофеевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Свиридова Пелагея Яковлевна, крестьянская жена (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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