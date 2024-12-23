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Спицын Иван Константинович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Спицын Иван Константинович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
79-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.10.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
09.10.1864
Священнослужители
священник Никифор Яковлев, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Спицын Иван Константинович
Отец - Спицын Константин Михайлович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Спицына Екатерина Петровна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Саликова Ирина Макаровна, крестьянская жена (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Ясаков Григорий Косьмин, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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