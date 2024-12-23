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Латыгина Марфа Феоктистовна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Латыгина Марфа Феоктистовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
68-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.09.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
вдова
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
10.09.1864
Священнослужители
священник Никифор Яковлев, дьякон Иван Цветков
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Боженова Вера Евсеевна
Отец - Боженов Евсей Дмитриевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Боженова Елизавета Ивановна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Латыгина Марфа Феоктистовна, вдова (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Свиридов Косьма Борисович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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