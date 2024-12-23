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Боженова Марфа Ефимовна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Боженова Марфа Ефимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
66-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.08.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
30.08.1864
Священнослужители
священник Никифор Яковлев, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Боженова Марфа Ефимовна
Отец - Боженов Ефим Евсеевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Боженова Васса Федотовна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Боженов Антон Константинович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Боженова Елена Андреевна, крестьянская жена (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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