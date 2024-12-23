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Чернышев Захар

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Чернышев Захар
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
62-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.08.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
22.08.1864
Священнослужители
священник Петр Мудров, дьякон Антон Филиппов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Саликова Васса
Мать - Саликова Екатерина Михайловна, солдатка, оставшаяся беременной (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Савостьянова Евдокия Михайловна, солдатка (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Чернышев Захар, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Православная, коренная жительница
Примечание / Дополнительно
Православная, коренная жительница
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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