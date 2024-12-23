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Чернышева Вера Прохоровна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Чернышева Вера Прохоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
52-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.07.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
26.07.1864
Священнослужители
священник Петр Мудров, дьякон Иван Цветков
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Чернышев Макар Архиппович
Отец - Чернышев Архипп Родионович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Чернышева Вера Прохоровна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Белкин Степан Прохорович, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Сушкова Акилина Николаевна, 0 (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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