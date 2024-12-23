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Наумов Спиридон Николаевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Наумов Спиридон Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
48-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.07.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
14.07.1864
Священнослужители
священник Никифор Яковлев, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Наумова Мария Степановна
Отец - Наумов Степан Алексеевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Наумова Мария Акиндиновна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Еремеева Домника Акиндиновна, девица (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Наумов Спиридон Николаевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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