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Сушкова Евдокия Яковлевна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Сушкова Евдокия Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
36-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.05.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
30.05.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский, дьякон Иван Цветков
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Сушков Никита Степанович
Отец - Сушков Степан Гаврилович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Сушкова Евдокия (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Саликов Емельян Захарьевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Сушкова Евдокия Яковлевна, крестьянская жена (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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