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Студеникин Егор Иванович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Студеникин Егор Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
34-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.05.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
14.05.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Студеникин Никита Егорович
Отец - Студеникин Егор Иванович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Студеникина Ефросинья Абрамовна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Сушков Егор Иванович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Харина Агафия Кодратова (?), крестьянская девица (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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