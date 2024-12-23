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Рыков Василий Феофилактович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Рыков Василий Феофилактович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
25-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.04.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
06.04.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Рыков Василий Феофилактович
Отец - Рыков Феофилакт Данилович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Рыкова Евдокия Иосифовна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Богданов Никита Степанович, мещанин Борисоглебский (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Рыкова Анисия Степановна, крестьянская девица (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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