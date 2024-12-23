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Татьяна Петровна жена дьячка Ерофея Васильева

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Татьяна Петровна жена дьячка Ерофея Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
18-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.02.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
жена дьячка
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
11.02.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Богданов Василий Егорович
Отец - Богданов Егор Иванович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Богданова Агриппина Борисовна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Архангельский Степан Ефимович, священник (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Татьяна Петровна жена дьячка Ерофея Васильева, жена дьячка (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, временно проживающие
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, временно проживающие
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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