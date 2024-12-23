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Миляев Дмитрий Иванович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Миляев Дмитрий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
05-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.01.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
14.01.1864
Священнослужители
священник Петр Мудров, дьякон Антон Филиппов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 1
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Миляева Домника Дмитриевна
Отец - Миляев Дмитрий Иванович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Миляева Ксения Петровна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Попова Анна Афанасьевна, крестьянская дочь (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Свиридов Трифон Иванович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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