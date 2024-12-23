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Скорбогатов Дионисий Никанорович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Скорбогатов Дионисий Никанорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
02-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.01.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянин государственный
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
03.01.1864
Священнослужители
священник Петр Мудров, дьякон Иван Цветков
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 1
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Скорбогатов Василий Дионисиевич
Отец - Скорбогатов Дионисий Никанорович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Скорбогатова Гликерия Поликарповна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Губанова Евдокия Симоновна, крестьянская жена (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Миляев Илья Поликарпович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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