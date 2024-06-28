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Панова Пелагея Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Панова Пелагея Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1557-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.03.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата смерти
09.03.1898
Возраст (лет)
64
Причина смерти
от удушья
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Богомолов; Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 193
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Панова Пелагея Иванова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Муж умерш. - Панов Матвей Данилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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