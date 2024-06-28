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Иван Тимофеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Тимофеев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1542-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
деревни Нижнего Тетерина крестьянки кормилицы Агрипины Ивановой Серовой питомец № 585=99 г.
Дата смерти
12.11.1899
Возраст (месяцев)
10
Причина смерти
от кашля
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 214
Полная запись МК
Счёт умерших: 30 муж
Умерш. - Иван Тимофеев, деревни Нижнего Тетерина крестьянки кормилицы Агрипины Ивановой Серовой питомец № 585=99 г.
кормилица - Серова Агрипина Иванова, крестьянка (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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