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Богомолов Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Александр Иванов
Тип записи
о смерти
Номер записи
1524-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
21.07.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 211
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 жен
Умерш. - Богомолова Мария Александрова, из крестьян запасного рядового дочь
Отец умерш. - Богомолов Александр Иванов, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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