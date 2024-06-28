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Филимонов Василий

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филимонов Василий
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1514-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.06.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайской мещанской вдовы незаконнорожденный сын
Дата смерти
19.06.1899
Возраст (месяцев)
3
Причина смерти
от кашля
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 209
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Филимонов Василий, можайской мещанской вдовы незаконнорожденный сын
Мать умерш. - Филимонова Марфа Иванова, можайская мещанская вдова (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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