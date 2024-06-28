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Александра Сергеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Сергеева
Тип записи
о браке
Номер записи
634-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.02.1881
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайская мещанская девица
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
09.02.1881
Возраст (лет)
31
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1160, лист: 495
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Василий Александров, московский цеховой (г. Москва, ) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Александра Сергеева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Галочкин Иван Памфилов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Варварин Павел Сергеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Галочкин Иван Памфилов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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