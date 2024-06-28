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Елена Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Егорова
Тип записи
о браке
Номер записи
633-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.02.1881
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
09.02.1881
Возраст (лет)
19
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1160, лист: 495
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Иван Ефимов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Егорова, крестьянская дочь девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Василий Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентий Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Яков Ефимов, крестьянин (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Константин Егоров, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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