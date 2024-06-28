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Василий Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
631-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.01.1881
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
уволенный в запас армии
Дата брака
30.01.1881
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1160, лист: 494
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Андрей Иванов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татиана Михайлова, крестьянская дочь девица (с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Александр Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Егоров, уволенный в запас армии
Свидетель невесты №1 - Максим Иванов, крестьянин (с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Иванов, крестьянин (с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Михаил Феодоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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