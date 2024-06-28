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Феодор Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Феодор Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
629-б
Роль персоны
Жених
Дата события
26.01.1881
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
26.01.1881
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1160, лист: 493
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Феодор Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Александрова, крестьянская дочь девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иоаким Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Кириллов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Феодор Сильвестров, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Феодоров, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Василий Александров, крестьянин
Свидетель невесты №3 - Феодор Сильвестров, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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