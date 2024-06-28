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Егор Родионов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Егор Родионов
Тип записи
о браке
Номер записи
624-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.01.1881
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шаликово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
07.01.1881
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1160, лист: 492
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Александр Васильев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Иванова, крестьянская дочь девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Герасим Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Родионов, крестьянин (д. Шаликово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Родионов, крестьянин (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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