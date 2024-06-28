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Василий Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
620-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.11.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
05.11.1882
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 229
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Василий Николаев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Гавриилова, крестьянская дочь девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Степан Васильев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Матвей Васильев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Иван Иванов, крестьянин (д. Бугайлово, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Николай Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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