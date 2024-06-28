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Михаил Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
615-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.07.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
09.07.1882
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 226
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Михаил Сергеев, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ксения Иванова, крестьянская дочь девица (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Гавриил Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Андреев, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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