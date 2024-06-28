Пеньков Виктор Степанович
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Пеньков Виктор Степанович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 614-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 26.04.1882
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- Действительный Статский Советник
- Дата брака
- 26.04.1882
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 225
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Барковский Степан Григорьев, Лекарь, Коллежский Ассесор Римско-Католического вероисповедания / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Новиковская Екатерина Антонова, дочь, служившего в Бакчисарайском военно-временном госпитале Глав Лекарем, Штабс Лекаря — девица / Брак по счёту: /
Отец невесты - Новиковский Антон Игнатьев, служивший в Бакчисарайском военно-временном госпитале Глав Лекарем, Штабс Лекарь
Свидетель жениха №1 - Волков Владимир Николаев, отставной Гвардии поручик
Свидетель жениха №2 - Грушецкий Гавриил Михайлов, отдельного Корпуса Жандармов Штабс Капитан
Свидетель невесты №1 - Новаковский Николай Иванов, отдельного Корпуса Жандармов Подполковник
Свидетель невесты №2 - Пеньков Виктор Степанович, Действительный Статский Советник
Примечание: 1882 года, июля 3 дня ??? Зуховской Консистории от 24 июля 1882 г. за № 3702 ??? Благочинный, Можайского Николаевского Собора протоиерей Сергей Соболев
- Примечание / Дополнительно
- 1882 года, июля 3 дня ??? Зуховской Консистории от 24 июля 1882 г. за № 3702 ??? Благочинный, Можайского Николаевского Собора протоиерей Сергей Соболев
- Комментарий наборщика
- жених — Римского-Католического вероисповедания, невеста — православного вероисповедания; имя поручителя2 по невесте в МК записано в «современном» стиле — Пеньков Виктор Степанович
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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