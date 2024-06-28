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Пугачов Семен Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачов Семен Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
607-б
Роль персоны
Жених
Дата события
18.01.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
уволенный в запас армии рядовой 21 пехотного Муромского полка
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
18.01.1882
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 222
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Пугачов Семен Сергеев, уволенный в запас армии рядовой 21 пехотного Муромского полка (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Петрова, крестьянская дочь девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Илья Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Матвей Семенов, солдат (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Иванов, крестьянин (д. Шелковка, Шелковская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Максимов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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