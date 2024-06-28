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Наталия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наталия Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
602-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.01.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
умрешего рядового жена-вдова
Нас. пункт приписки
д. Язево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.01.1882
Возраст (лет)
32
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 220
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Илия Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталия Иванова, умрешего рядового жена-вдова (д. Язево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Василий Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Григорий Семенов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Феодор Иванов, крестьянин (д. Ходыри, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Васильев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - муж невесты, Петр Михаилов, умерший рядовой (д. Язево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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