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Петр Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
595-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.11.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
06.11.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 228
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Семен Алексеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Сергеева, крестьянская дочь девица (д. Татариново, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Афанасий Иванов, отставной солдат
Свидетель жениха №2 - Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Петр Васильев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соловьев Феодор Борисов, крестьянин (д. Опарино, )
Свидетель невесты №2 - Соловьев Павел Феодоров, крестьянин (д. Опарино, )
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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