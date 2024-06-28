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Афанасий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Афанасий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
595-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.11.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
отставной солдат
Дата брака
06.11.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 228
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Семен Алексеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Сергеева, крестьянская дочь девица (д. Татариново, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Афанасий Иванов, отставной солдат
Свидетель жениха №2 - Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Петр Васильев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соловьев Феодор Борисов, крестьянин (д. Опарино, )
Свидетель невесты №2 - Соловьев Павел Феодоров, крестьянин (д. Опарино, )
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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