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Зуев Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
593-б
Роль персоны
Жених
Дата события
28.10.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной фельдфебель 33го резервного пехотного баталиона
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.10.1883
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 227
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель 33го резервного пехотного баталиона ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Димитриева, крестьянская дочь девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Зуев Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Николай Иванов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Андреев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Богомолов Феодор Гаврилов, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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