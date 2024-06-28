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Агрипина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Агрипина Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
590-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.09.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
питомка Московского Воспитательного Дома
Дата брака
05.09.1883
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 226
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Прохоров Василий Егоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Агрипина Иванова, питомка Московского Воспитательного Дома / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Соколов Михаил Васильев, крестьянин (д. Новосоколово, )
Свидетель жениха №2 - Иван Артемьев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Михайлов, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Комаров Василий Михайлов, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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