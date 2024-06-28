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Голубцов Василий Тимофеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Голубцов Василий Тимофеев
Тип записи
о браке
Номер записи
589-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.08.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
сын Можайского Почталиона
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
22.08.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 225
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Кудрявцев Николай Афанасьев, бывший почталион Можайской почтовой Конторы / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Феодорова, крестьянская дочь девица (с-цо Соловьево, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Соболев Николай Егоров, дьякон Можайского Николаевского Собора (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голубцов Василий Тимофеев, сын Можайского Почталиона (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Молочков Феодот Михайлов, канонир 2й батареи 1 Гренадерской Артиллерийской бригады
Свидетель невесты №2 - Фомин Николай Иванов, старший фейрверкер
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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