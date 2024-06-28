Елена Феодорова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Елена Феодорова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 589-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 22.08.1883
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская дочь девица
- Нас. пункт приписки
- с-цо Соловьево, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 22.08.1883
- Возраст (лет)
- 29
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 225
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Кудрявцев Николай Афанасьев, бывший почталион Можайской почтовой Конторы / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Феодорова, крестьянская дочь девица (с-цо Соловьево, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Соболев Николай Егоров, дьякон Можайского Николаевского Собора (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голубцов Василий Тимофеев, сын Можайского Почталиона (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Молочков Феодот Михайлов, канонир 2й батареи 1 Гренадерской Артиллерийской бригады
Свидетель невесты №2 - Фомин Николай Иванов, старший фейрверкер
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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