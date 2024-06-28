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Василий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
588-б
Роль персоны
Жених
Дата события
20.07.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
20.07.1883
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 225
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Василий Михайлов, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Гаврилова, крестьянская дочь девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Антон Семенов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Семенов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Василий Михайлов, крестьянин (с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Родион Гаврилов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Александр Петров, крестьянин
Свидетель невесты №3 - Григорий Егоров, крестьянин
Комментарий наборщика
НП поручителей по невесте не указаны
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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