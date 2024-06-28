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Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
587-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.07.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.07.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 224
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Иван Михайлов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Волкова Пелагея Николаева, крестьянская дочь девица (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Василий Михайлов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Василий Родионов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Илья Николаев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Савельев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Георгий Алексеев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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