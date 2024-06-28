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Филиппов Алексей Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филиппов Алексей Филиппов
Тип записи
о браке
Номер записи
586-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.07.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной ефрейтор 21го пехотного Муромского полка Е.И.В. В. Князя Константина Николаевича полка
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.07.1883
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 224
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Филиппов Алексей Филиппов, запасной ефрейтор 21го пехотного Муромского полка Е.И.В. В. Князя Константина Николаевича полка (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Васильева, крестьянская дочь девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Филиппов, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Иван Филиппов, крестьянин
Свидетель жениха №3 - Михаил Григорьев, крестьянин
Свидетель невесты №1 - Симеон Васильев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Иванов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Иван Петров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
НП поручителей по жениху не указаны
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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