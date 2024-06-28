Макарий Гаврилов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Макарий Гаврилов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 585-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 11.05.1883
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 11.05.1883
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 223
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Богомолов Феодор Гаврилов, запасной рядовой 21 Муромского полка Е.И.В. В. Князя Константина Николаевича полка (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Сергеева, крестьянская дочь девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макарий Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степан Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Сергеев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Беляев Иван Ильин, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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