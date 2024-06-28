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Афанасий Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Афанасий Матвеев
Тип записи
о браке
Номер записи
584-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.05.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Пятково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
04.05.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 223
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Чураков Иоаким Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Феодосия Иванова, крестьянская вдова (д. Пятково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Николай Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Алексеев, крестьянин (д. Пятково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Афанасий Матвеев, крестьянин (д. Пятково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Федор Михайлов, крестьянин (д. Пятково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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