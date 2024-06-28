Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Иванов

Алексей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексей Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
581-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.02.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо сельцо Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
04.02.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 221
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Андрей Яковлев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ирина Михайлова, крестьянская дочь девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Никитин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Григорий Семенов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Степанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Алексей Иванов, крестьянин (с-цо сельцо Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close