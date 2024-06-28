Михаил Алексеев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Михаил Алексеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 580-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 02.02.1883
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 02.02.1883
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 220
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Алексей Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Наталия Максимова, крестьянская вдова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Андреев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Максимов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Андрей Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Герасим Иванов, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Максимов, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Михаил Алексеев, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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