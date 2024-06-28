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Герасим Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Герасим Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
580-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
02.02.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 220
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Алексей Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Наталия Максимова, крестьянская вдова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Андреев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Максимов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Андрей Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Герасим Иванов, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Максимов, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Михаил Алексеев, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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